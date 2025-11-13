30日のジャパンCに出走する予定の昨年ダービー馬ダノンデサイル（牡4＝安田）。3月のドバイシーマクラシック1着、8月の英インターナショナルS5着と海外遠征2戦を経ての秋初戦となる。2週前追い切りはCWコースで6F79秒1〜1F11秒5の好タイムを馬なりでマーク。「レースに向けてピッチを上げていくための準備みたいなもの」と安田師はコメント。