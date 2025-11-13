（写真：きら / PIXTA）【図を見る】「詰め込み」VS「思考力」文部科学省はこの二元論をどう整理している？近年、教育の現場やSNS上でこんな声を耳にします。「探究学習のせいで、子供の学力が下がっているのではないか」この“探究学習”という言葉は、実は正式には学校段階によって名称が異なります。2022年4月から高校で必修化され、「総合的な探究の時間」＝「探究学習」の時間がどの高校でも取られるようになりました。小・中