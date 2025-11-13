「推し活とキャバ通いは同じ」01【漫画】本編を読む本稿は、夫から「ボーナスが激減した」と聞き、趣味の推し活を制限していた妻が、実は夫がキャバクラのホステスにお金を貢いでいたことを知り激怒するという漫画を紹介する。プロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミさん(@yumint_Illust)に、本作を描いたきっかけや工夫した点などについて聞いた。■「こんな漫画みたいな話が現実で起きるの!?」0203本作は