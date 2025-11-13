天皇賞・秋2着ミュージアムマイル（牡3＝高柳大）は招待された香港カップ（12月14日、シャティン）を辞退することが分かった。同10着ブレイディヴェーグ（牝5＝宮田）はジャパンC（30日、東京）に参戦。ともに12日、サンデーサラブレッドクラブが発表。JBCクラシック10着後、前川厩舎に転厩したサンライズジパング（牡4）が11日に帰厩。「状態を見ながら進めていきます。チャンピオンズC（12月7日、中京）は使わないと思いま