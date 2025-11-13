陝西省の一部地域では、農業被害をもたらす野生のイノシシの対策用にドローンが導入された。ドローンはイノシシを探知し、投下式の矢によってイノシシを自動で殺処理する。また大型ドローンを使ってイノシシの死体を搬送する。中国メディアの極目新聞が伝えた。陝西省宝鶏市林業局は5月の時点で、同市渭浜区を対象に、野生のイノシシの対策用にドローンを導入すると発表した。背景には、生態環境の改善によりイノシシが増えて、農