◇大相撲九州場所4日目（2025年11月12日福岡国際センター）義ノ富士が阿武剋を寄り切りで下して3勝目。立ち合いで起こされながらも構わず前に出た。「おっつけられて上体が上がったが、2本入ったので一気に攻めようと」。取組後は師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から「立ち合いが高いよ」と指摘され「もっと下から」と意気込んだ。5日目は同じ熊本県宇土市出身の大先輩・正代と初対戦。「緊張します。頑張ります