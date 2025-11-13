◇大相撲九州場所4日目（2025年11月12日福岡国際センター）新弟子らによる前相撲の2日目が行われ、モンゴル出身で「史上最強の新弟子」の呼び声が高い旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が関（18＝境川部屋）を圧倒し2連勝とした。右四つから力強い寄りで高校相撲経験者に快勝。先代師匠（現宮城野親方）で第63代横綱のしこ名を継承。期待は大きく、この日も館内から「あさひふじ」の声が飛んだ。13日も前相撲に出場。順調にいけ