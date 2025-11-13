肺炎のため8日に92歳で死去した俳優の仲代達矢さんの訃報から一夜明けた12日、“愛弟子”の俳優・役所広司（69）が数日前に対面を果たしていたことが分かった。仲代さん主宰「無名塾」2期生の役所はコメントを出せる状態にないというが、関係者はこの日「役所さんは数日前に棺の中の仲代さんと対面しました。ほんの短い時間、顔を見て帰られたようですがショックで落ち込んでいる様子だったと聞いた」と明かした。無名塾は仲