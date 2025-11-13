俳優のオダギリジョーが１２日、都内で行われた映画「兄を持ち運べるサイズに」（２８日公開）のプレミア上映会舞台あいさつに、主演の柴咲コウ、満島ひかりらと出席した。オダギリは妹にお金の無心をし、妻に愛想をつかされる兄役。「監督に『今回の役はオダギリさんにピッタリですよ』と言われてどういう捉え方をしているんだろうと」と苦笑いした。自身の本性については「ダメな部分はいっぱいあるし、社会に適合できない