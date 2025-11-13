冷たい海で多くの人が犠牲になった事故から３年が過ぎ、刑事責任を問う裁判が始まった。尊い命がなぜ奪われたのか、被告は遺族の疑問に誠実に答えねばならない。北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人を乗せた観光船が沈没した事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告の初公判が釧路地裁であった。判決は１１回の審理を経て、来年６月に言い渡される。被告は当時、悪天候で船が転覆する恐