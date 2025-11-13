お笑いコンビ「ランジャタイ」の国崎和也（38）が12日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）にVTR出演。アルバイトしていたガソリンスタンドで大損害を与えてしまった衝撃的エピソードが明かされた。今回は「アルバイトはつらいよ大賞」と題して放送され、出演者たちが今までしてきた「キツイ」「オイシイ」アルバイトについてのエピソードが語られた。その中で「クイズ！私がやった一