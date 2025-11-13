東北大学が、東日本大震災から１５年となる来春、大学院に「災害科学コース」を新設することが１２日、わかった。震災で得た知見をもとに、防災から復興まで包括的に学ぶプログラムを提供し、公的機関や企業で防災戦略を立案する実務者などを養成する。災害科学コースは来年４月、環境科学研究科に開設し、１０月から学生の受け入れを始める。募集人員は修士１２人、博士２人。途上国の行政関係者や、災害に関心のある国内外の