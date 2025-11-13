公的資金が注入された福島県のいわき信用組合で迂回（うかい）融資などの問題が明らかになったのを受け、金融庁は公的資金を受ける信用金庫や信用組合などの経営監視を強める方針を固めた。公的資金を注入する際に経営の健全性に関する有識者らの審査を義務付け、信金・信組の監視役の独立性を担保する。２０２６年の通常国会に金融機能強化法改正案などを提出し、早ければ同年の施行を目指す。いわき信組は東日本大震災の影響