11月13日（木）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。  ＜午後＞県道・・・山鹿市山鹿（交差点違反・シートベルト）県道・・・菊池市七城町砂田（スピード違反）国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です