第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、株式会社石原音楽出版社協賛）のノミネートが12日、決定した。6月6日の初日から10日までの158日間で、実写邦画歴代2位の興行収入（興収）170億円を突破した「国宝」（李相日監督）が作品賞、石原裕次郎賞、監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞はじめ7部門で11ノミネート。邦画8部門・40ノミネートの4分の1を占めた。「宝島」（大友啓史監督）が6部門、「遠い山な