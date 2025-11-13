なにわ男子の大西流星（24）とtimelesz原嘉孝（30）が、東海テレビ・フジテレビ系「東海テレビ×WOWOW共同製作連続ドラマ横浜ネイバーズ」（26年1月10日開始、土曜午後11時40分から）でダブル主演を務めることが12日、分かった。原作は岩井圭也氏の同名小説シリーズ。不可解な事故で父親を亡くし心に影を抱えた青年・小柳龍一（通称ロン＝大西）と、幼なじみの刑事・岩清水欽太（通称欽ちゃん＝原）が、現代社会の抱える問題に