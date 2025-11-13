なにわ男子の大西流星（２４）とｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（３０）が、来年１月１０日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「横浜ネイバーズ」（土曜・後１１時４０分）でダブル主演することが１２日、分かった。東海テレビとＷＯＷＯＷの共同制作ドラマで、続編が「ーＳＥＡＳＯＮ２」として３月からＷＯＷＯＷで放送される（日時は未定）。作家・岩井圭也氏の同名シリーズが原作。横浜を舞台に、若者たちが闇バイトや地面師詐欺