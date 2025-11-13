ＤｅＮＡが巨人を戦力外となった馬場皐輔投手（３０）を獲得することが１２日、分かった。チームは今季の救援防御率が３・３７とリーグワーストでブルペン整備が急務。阪神時代の２１年にスプリット、カットボールを武器に４４登板した右腕の補強を決めた。１７年ドラフト１位で阪神入りし、２３年オフの現役ドラフトで巨人へ。今季は８登板で防御率３・６８ながら、２軍では３７登板で防御率１・９１の好成績を挙げ、イースタ