プロ野球の守備のベストナインを記者投票で選出する「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日に発表され、巨人の泉口友汰内野手（２６）がセ・リーグ遊撃手部門で初受賞した。守備率９割７分９厘は広島・矢野と並ぶリーグ１位、守備指標の「ＵＺＲ」は１２球団トップの１１・９をマークし、巨人からは唯一の選出。同部門での選出は２０２１年の坂本勇人以来で、プロ２年目での受賞は、川相昌弘、坂本らの名手を上回り球団