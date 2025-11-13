◆大相撲▽九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）東前頭１２枚目・藤ノ川が平幕で唯一、全勝を守った。東同１１枚目・獅司を寄り切った。八角理事長（元横綱・北勝海）も相撲の取り口と人柄を絶賛する２０歳が、自己最長の初日からの連勝を４に伸ばした。横綱・大の里は東前頭２枚目・霧島をはたき込み、新関脇・安青錦も小結・隆の勝を押し出して４連勝。全勝は大の里、安青錦、藤ノ川の３人となった。藤ノ川のスピー