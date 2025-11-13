日本テレビは１３日、今年の大みそかに「ヒロミが解決！八王子リホーム大晦日ＳＰ」（後６時）を放送すると発表した。年末の名物番組だった「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！絶対に笑ってはいけない」シリーズは、５年連続で放送見送りとなる。５時間半にわたり放送される「―八王子リホーム」は、タレント・ヒロミがＤＩＹのテクニックで芸能人の自宅リフォームをはじめ、様々なお悩みを解決する人気シリーズ。今回