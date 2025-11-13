楽天にドラフト育成５位で指名された四国ＩＬ愛媛の島原大河捕手（２３）が１２日、松山市内で入団交渉を行い、支度金２７０万円、年俸２５０万円（金額はいずれも推定）で基本合意した。「シーズン開幕までに支配下登録されることを目指して、来年１月の新人合同自主トレからしっかりアピールできるように」と、早期の支配下登録へ意欲を見せた。打撃が持ち味の大型捕手で、今季の四国ＩＬでは年間ＭＶＰに輝く活躍をみせた。