阪神が三井ゴールデン・グラブ賞をジャックした。０４年の中日（６人）を上回り、セ・リーグ最多の７人が選出。藤川球児監督（４５）は「当たり前のことを当たり前にやっていく。凡事徹底でやっていますから」と納得の表情を浮かべた。リーグＶを飾った２３年もセ・ワーストの８５失策を記録するなど、守備は長年の課題だった。そのため、今季は「凡事徹底」をテーマに１２球団最少の５７失策まで改善した。象徴となった三塁手