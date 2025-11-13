阪神が、西武を戦力外になった元山飛優内野手（２６）を獲得する方針を固めたことが１２日、分かった。右投げ左打ちで内野の全ポジションをこなせるユーティリティーさに加え、犠打などの小技を器用にこなせる点を評価した。大阪出身の元山は通算５年間で２１４試合に出場し、打率２割２厘、５本塁打、３４打点。９月２５日の日本ハム戦（ベルーナＤ）の守備で「左肩のけん板炎」を発症したが、現在は来季に向けた練習を行って