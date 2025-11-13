日本ハム、ヤクルトでプレーし、２２年限りで現役を引退した宮台康平氏（３０）が司法試験に一発合格したことが１２日、分かった。元プロ野球選手が、国内最難関とされる司法試験に合格するのは極めて異例。同氏は「ホッとする気持ちが一番。（この経歴は）一握りだと思うので、新しいキャリアを切り開いていくという部分ですごくワクワクしています」と喜びを語った。東大史上６人目のプロ野球選手として５年間プレー。引退後