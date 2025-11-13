なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝が来年1月10日スタートの東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』（毎週土曜後11：40※全8話）でW主演を務めることが決定した。岩井圭也氏の小説『横浜ネイバーズ』シリーズを実写化し、Season1を地上波テレビ放送、Season2はWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドで3月から放送・配信予定としている。【写真】なにわ男子が宙