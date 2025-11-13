女優の広瀬すず（27歳）が、主人公を務める三井不動産のシリーズCM「三井のすずちゃん」の最新作「東京ドーム」篇に出演。11月13日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“最近感動したものやエピソード”について語った。「三井のすずちゃん」シリーズ最新作の撮影後のインタビューでは、「広瀬さんが最近感動したものやエピソードはありますか？」と質問を受ける。これに広瀬は「日常的に感動することは多いです。