ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月15日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[マテ パビッチ / マルセロ アレバロ] 2 - 1 [エバン キング / クリスチャン ハリソン] 試合の詳細データはこちら≫ ATPファイナルズ第4日がイタリア トリノで行われ、男子ダブルスで、マテ パビッチ / マルセロ アレバロとエバン キング / クリスチャン ハリソンが対戦した。第1セット