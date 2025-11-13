お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が12日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。大会に出るほどの趣味を明かした。今回の番組では、識者たちが「脳とカラダに良い趣味」を紹介。「カラダを動かす趣味」について聞かれた柴田は「僕はゴルフもやりますし…」と切り出した。ゴルフのほかには「ダーツなんかもやります」とし「結構ダーツなんか無口で、ひたすらこうやって…」と黙