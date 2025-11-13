【11R】A級決勝に無傷で進出したのは2人。1人は初日特選に続き福元啓太マークの佐川翔吾。もう1人は予選から力強いタテ脚を披露した前田義和だ。2022年7月3日の別府から優勝に縁がないが、武雄は08年7月13日に初優勝を飾った思い出の地であり、通算363勝のうち「武雄だけで40勝はしてると思います」と前田は白い歯を見せた。人気は3たび福元と連係できる佐川が背負うだろうが、小川将二郎が福元に対し初日特選の雪辱に燃える