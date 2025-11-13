ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」が、12日に開幕。きょう13日の2日目、メインはドリーム第2弾の12R「ウインクドリーム」だ。池田は初戦6着の後、後半9Rは道中で消波装置に当たって落水（選手責任外）。最悪の滑り出しとなった。新ペラに換わる上に本体への影響も気がかり。一にも二にも直前の気配次第だが、イン戦のうまさはボート界で指折りだ。1マークまで持たせてしまえば至高のターンを駆使して