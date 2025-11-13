小田原競輪の第13回施設整備等協賛競輪「NOKEIRIN，NOLIFECUP」（G3）が、きょう13日に開幕する。初日メインは12Rの特選だ。ラインができる自力型は野田、阿部、菅原の3人だが、先行力でリードする阿部が主導権を握りそうだ。その展開なら阿部目標の伊藤が抜け出して勝機。野田の捲り＜1＞＝＜3＞注。＜1＞野田源一9月共同杯の落車から徐々に戻ってきた。レース間隔が詰まり上積みはない。自力、自在。＜2＞内藤宣