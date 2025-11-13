アメリカのホワイトハウスは、連邦政府機関の閉鎖の影響で10月の雇用統計と消費者物価指数が発表できない見通しだと明らかにしました。ホワイトハウスレビット報道官「民主党は連邦政府の統計に恒久的な損害を与えた可能性があります。10月の消費者物価指数と雇用統計はおそらく永久に発表されません」ホワイトハウスのレビット報道官は12日、アメリカの10月の雇用統計と消費者物価指数について、「おそらく公表されない」と述べ