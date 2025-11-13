新潟県新発田市できのう、クマの駆除にあたろうとしていた猟友会の男性がクマに襲われ、顔を噛みつかれるなどしてけがをしました。「いきなりかみついてきた」クマに襲われた猟友会の男性です。顔をクマに噛みつかれ鼻の骨が折れるなどしましたが、命に別状はありませんでした。男性がクマに襲われたのは新潟県新発田市の農道です。現場周辺にはクマの足跡のようなものや血痕が残されていました。警察や新発田市によりますと、きの