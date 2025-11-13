【ワシントン共同】ホワイトハウスのレビット報道官は12日の記者会見で、2026年1月30日までの政府支出を賄うつなぎ予算案にトランプ大統領が12日夜に署名できることを期待していると述べた。署名を経れば、政府閉鎖が解除される。