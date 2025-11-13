台風26号は今後、県内に接近する見込みです。 奄美地方では13日夜遅くにかけて大雨となるおそれがあり、徳之島町と天城町では土砂災害に厳重な警戒が必要です。 台風26号は13日午前0時には台湾付近の海上にあります。 台風26号は今後沖縄地方に接近し、温帯低気圧に変わる見込みで、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 奄美地方では13日夜遅くにかけて雷を伴った激しい雨が断続的に降る見込みで、大雨と