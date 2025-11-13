きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安の動きが見られ、ユーロドルは１．１６ドル台回復を試す展開が見られている。本日の２１日線が１．１５９５ドル付近に来ており、その水準で待機している状況。明日以降、２１日線を突破し、１．１６ドル台を試す展開になるか注目される。一方、ユーロ円は一時１７９円台半ばまで上昇し、ユーロ発足以来の高値を更新。円キャリー取引が続く中、ユーロ円は