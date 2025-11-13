北海道・帯広警察署は2025年11月12日、恐喝の疑いで札幌市豊平区に住む無職の男（22）を逮捕しました。男は2025年5月30日午後11時50分すぎから31日午前0時半ごろまでの間、帯広市内を走行中のタクシー車内で、運転手の男性（78）に対し、「お前舐めてんなら、まじバラバラにするぞお前」「まじ、数十万、数百万払えよ、まじで」などと迫って金を要求し、男性から現金2万円を脅し取った疑いが持たれています。警察によります