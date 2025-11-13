オリックス・東晃平投手（２５）が近日中に右肘を手術することが１２日、分かった。プロ８年目の今季は６試合で１勝（２敗）にとどまり、７月１０日のソフトバンク戦（京セラＤ）を最後に出場選手登録を抹消。慢性的な右肘の不安を解消するための決断で、来年２月の投球練習再開を目指す。東は昨年８月にも鏡視下右肘肘頭骨棘（ちゅうとうこっきょく）切除術を受けていた。術後のリハビリを経て、６月１７日の中日戦（バンテリ