「年末ジャンボ宝くじ」（第1082回全国自治宝くじ）と「年末ジャンボミニ」（第1083回全国自治宝くじ）が、11月21日から12月23日まで全国で販売される。宝くじ発売から80周年という節目に合わせて、メジャーデビュー5周年を迎えるアーティスト・Adoとのスペシャルコラボが実現。これにともない、新テレビCM『ジャンボ宝くじ「年末ジャンボ交響曲」篇』『ジャンボ宝くじ「夢見る毎日」篇』が、11月13日より全国で放送開始となった