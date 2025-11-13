WEST.の最新音楽映像作品『WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-』が、11月13日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で3部門同時1位を獲得した。【動画】WEST.ライブ本編から特典まで詰め込んだダイジェスト映像を公開音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」においては、17作連続・通算17作目の1位に。歴代1位の記録をもつ「ミュージックDVD・BD連続1位獲得作品