ビリー・ジーン・キング・カップグループステージ大会期間：2025年4月10日～2025年4月13日開催地：日本 東京コート：結果：[ミリアム ビアンカ バルガルー] 0 - 2 [柴原 瑛菜] 試合の詳細データはこちら≫ ビリー・ジーン・キング・カップグループステージ 3日目 ルーマニア対日本戦が日本 東京で行われ、シングルス戦でミリアム ビアンカ バ