NY株式12日（NY時間13:18）（日本時間03:18） ダウ平均48329.87（+401.91+0.84%） ナスダック23409.40（-58.90-0.25%） CME日経平均先物51265（大証終比：+145+0.28%） 欧州株式12日終値 英FT100 9911.42（+11.82+0.12%） 独DAX 24381.46（+293.40+1.22%） 仏CAC40 8241.24（+85.01+1.04%） 米国債利回り 2年債 3.558（-0.033） 10年債 4.062（-0.054） 30年債 4.661