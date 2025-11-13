ビリー・ジーン・キング・カップグループステージ大会期間：2025年4月10日～2025年4月13日開催地：日本 東京コート：結果：[アンカ トドニ] 1 - 2 [内島 萌夏] 試合の詳細データはこちら≫ ビリー・ジーン・キング・カップグループステージ 3日目 ルーマニア対日本戦が日本 東京で行われ、シングルス戦でアンカ トドニと内島 萌夏が対戦した。第1