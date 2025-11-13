大阪府警などによると12日深夜、大阪市西成区萩之茶屋2丁目の集合住宅で火災があり、現場から1人の遺体が見つかり、搬送先でもう1人の死亡が確認された。他に60〜80代の男性4人が搬送され、うち2人は意識がないという。