ビリー・ジーン・キング・カップグループステージ大会期間：2025年4月10日～2025年4月13日開催地：日本 東京コート：結果：[ビクトリア ムボコ] 2 - 1 [柴原 瑛菜] 試合の詳細データはこちら≫ ビリー・ジーン・キング・カップグループステージ 4日目 カナダ対日本戦が日本 東京で行われ、シングルス戦でビクトリア ムボコと柴原 瑛菜が対戦した。第1セ