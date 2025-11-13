13日午前2時55分ごろ、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の白河市、いわき市、楢葉町、大熊町、双葉町、それに浪江町です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県白河市いわき市楢葉