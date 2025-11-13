11月13日（木）  深夜2:05〜2:35 放送千葉県でグランピングの旅▼農業公園ぽんぽこ村で落花生とさつまいもを収穫▼落花生の生り方は想像とちょっと違っていて・・・ウド大混乱▼お昼は名物のおそば、絶品の穴子天せいろに大満足!▼東野が将来住みたい田舎とは?