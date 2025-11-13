35年近く所属した大手芸能事務所「研音」を今年末に退所する唐沢寿明（62）、山口智子（61）夫妻が、来年から玉木宏（45）らが所属する「アオイコーポレーション」のサポートを受けて活動することが12日、分かった。夫妻は来年1月から新会社「TEAMKARASAWA」を立ち上げて活動することを発表している。本紙の取材では、アオイコーポレーションは同社と業務提携する形で、夫妻の芸能関係の仕事をバックアップする。テレビ関係