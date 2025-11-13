年内いっぱいで所属事務所「研音」を退所し、独立する俳優の唐沢寿明（６２）、女優の山口智子夫妻（６１）が、来年１月から玉木宏（４５）、高岡早紀（５２）らが所属する芸能事務所「アオイコーポレーション」と業務提携を結んで活動することが１２日、分かった。夫妻をよく知る芸能関係者によると、唐沢は「アオイ―」の社長と３０年以上の親交があり、「遠慮せずに何でも相談できる間柄。業界の先輩として敬意を抱いている